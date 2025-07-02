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На Дону высший балл на ЕГЭ набрал 161 выпускник

Стало известно, сколько выпускников в Ростовской области написали ЕГЭ на высший балл.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования Ростовской области сообщает о пополнении списка стобалльников: еще десять участников ЕГЭ показали стопроцентный результат. Таким образом, общее число выпускников, которые сдали ЕГЭ на высший балл, в области достигло 161 человека.

Так, в регионе есть десять участников, набравших 200 баллов по двум предметам. Еще три выпускника добились феноменального результата в 300 баллов.

— В число стобалльников вошли как выпускники текущего года, так и участники прошлых лет, а также те, кто решил улучшить свои результаты на пересдаче, — уточнили в ведомстве.

Для тех, кто хочет повысить свои баллы, осталась последняя возможность — так называемые «президентские дни» 3 и 4 июля. Однако министерство образования предупреждает: в случае пересдачи действительным будет считаться только последний результат, предыдущие оценки аннулируются.

Напомним, что в этом году ЕГЭ в Ростовской области сдавали более 20 тысяч выпускников. Основные экзамены уже позади, но для некоторых испытания продолжаются.

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