«Топливо для ипохондрии»: почему люди придумывают себе болезни и как перестать это делать

Часто можно встретить людей, которые регулярно жалуются на различные недомогания — от головной боли и давления до желудочно-кишечных расстройств. Они ходят по врачам, сдают многочисленные анализы, проходят обследования, однако результаты показывают, что физически они здоровы. Тем не менее такой человек убежден, что болен, и продолжает искать у себя различные диагнозы. Почему так происходит и является ли это психическим отклонением, — в материале «Вечерней Москвы».
Что такое ипохондрия.
По мнению психолога Ирины Чудновец, в современном мире люди живут в эпоху, когда доступ к медицинской информации стал проще, чем когда-либо. Но этот дар обернулся проклятием для миллионов людей. Теперь любые свои симптомы человек может интерпретировать самостоятельно.
— Стоит только почувствовать легкое головокружение, и руки сами тянутся к телефону. И человек уже читает о рассеянном склерозе, опухолях мозга, инсультах. Сердце бешено колотится, ладони становятся влажными. Он считает, что уже не просто устал, а, возможно, смертельно болен. Так рождается ипохондрия — заболевание, которого нет, но оно ощущается острее реальной болезни. Это не слабость характера и не прихоть. Это сбой в системе восприятия, когда мозг начинает видеть угрозы там, где их нет, — говорит собеседница «ВМ».
По словам психолога Юлии Куликовой-Цай, ипохондрия — это разновидность тревожного расстройства, характеризующаяся чрезмерной обеспокоенностью своим здоровьем.
— Люди, страдающие ипохондрией, уверены, что имеют серьезное заболевание, несмотря на заверения врачей и отрицательные результаты медицинских обследований. Ипохондрия проявляется в постоянном самонаблюдении, чрезмерном внимании к незначительным изменениям своего состояния, которые трактуются как симптомы тяжелых болезней. Даже обычные ощущения, такие как легкая головная боль или незначительные колебания давления, могут восприниматься человеком как признак серьезного заболевания, — рассказала она.
Почему человек начинает искать у себя болезни.
Причины ипохондрических расстройств разнообразны. Чаще всего они связаны с:
высоким уровнем тревожности и стресса. Люди с повышенной тревожностью склонны фиксироваться на своих ощущениях, приписывая им патологическое значение. Потребностью во внимании и заботе. Подсознательно человек может искать эмоциональную поддержку, сочувствие и внимание от близких, через жалобы на болезни. Психологической травмой или утратой. Переживание тяжелых ситуаций, связанных с болезнью или смертью близких, часто становится пусковым механизмом ипохондрии.
Что делать, если вы поссорились перед сном.
Невроз или психоз.
По ее мнению, важно понимать, что ипохондрия является именно невротическим расстройством, а не психотическим. Человек с ипохондрией не утрачивает связи с реальностью, он не видит галлюцинаций и не испытывает бредовых идей в классическом понимании. Его состояние базируется на повышенной тревожности и неверной интерпретации телесных ощущений.
— Ипохондрия не является психозом, так как человек сохраняет критическое мышление и способен воспринимать аргументы врачей, хотя эмоционально не может с ними полностью согласиться, — говорит Куликова-Цай.
Как помочь человеку с ипохондрией.
По словам психолога Юлии Куликовой-Цай, преодоление ипохондрии требует комплексного подхода. Необходимо сочетать:
Психотерапию. Наиболее эффективна когнитивно-поведенческая терапия (КПТ), которая помогает человеку изменить негативные мыслительные паттерны и снизить уровень тревожности. Медикаментозную поддержку. В некоторых случаях могут назначить противотревожные препараты, однако только под контролем врача-психиатра. Физическую активность и образ жизни: Регулярные физические упражнения, прогулки на свежем воздухе, увлечения и хобби значительно снижают общий уровень тревоги. Поддержку близких. Окружающим важно проявлять эмпатию и поддержку, избегая насмешек и обесценивания переживаний человека.
Также психолог Ирина Чудновец посоветовала:
Провериться у одного-двух врачей. Если специалисты говорят, что вы здоровы, — верьте. Работать с тревогой. Медитация, спорт, терапия помогут снизить уровень стресса. Ограничить поиск симптомов в интернете. Это топливо для ипохондрии. Перенаправить фокус внимания. В этом помогут хобби, проекты, общение с близкими. Чем меньше вы зациклены на теле, тем реже оно «сигналит».
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