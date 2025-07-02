«Топливо для ипохондрии»: почему люди придумывают себе болезни и как перестать это делать

— Стоит только почувствовать легкое головокружение, и руки сами тянутся к телефону. И человек уже читает о рассеянном склерозе, опухолях мозга, инсультах. Сердце бешено колотится, ладони становятся влажными. Он считает, что уже не просто устал, а, возможно, смертельно болен. Так рождается ипохондрия — заболевание, которого нет, но оно ощущается острее реальной болезни. Это не слабость характера и не прихоть. Это сбой в системе восприятия, когда мозг начинает видеть угрозы там, где их нет, — говорит собеседница «ВМ».