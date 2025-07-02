Десятилетняя девочка погибла из-за экстремальной жары во время экскурсии

Из-за экстремальной жары в Европе во Франции погибла десятилетняя девочка. Все случилось во время экскурсии в Версале. Об этом пишет Le Parisien.
Издание отмечает, что у погибшего ребенка были хронические проблемы со здоровьем, она находилась на лечении.
В помещениях дворца у школьницы случилась остановка сердца из-за жары и духоты.
Туристы и местные жители жалуются на невыносимую жару во Франции, Германии, Италии и других европейских странах. Во многих регионах температура воздуха поднялась почти до 40 градусов, однако пик жары еще впереди.
В 16 регионах, включая Париж, объявлен красный уровень опасности, из-за зноя начались лесные пожары.
Министр климата охарактеризовала ситуацию как «беспрецедентную». Вершину Эйфелевой башни закрыли на два дня.
Ранее сообщалось, что в последние недели Европа сталкивается с беспрецедентными и экстремальными погодными условиями, которые вызывают тревогу у ученых, спасателей и жителей.