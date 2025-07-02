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Десятилетняя девочка погибла из-за экстремальной жары во время экскурсии

Из-за экстремальной жары в Европе во Франции погибла десятилетняя девочка.

Из-за экстремальной жары в Европе во Франции погибла десятилетняя девочка. Все случилось во время экскурсии в Версале. Об этом пишет Le Parisien.

Издание отмечает, что у погибшего ребенка были хронические проблемы со здоровьем, она находилась на лечении.

В помещениях дворца у школьницы случилась остановка сердца из-за жары и духоты.

Туристы и местные жители жалуются на невыносимую жару во Франции, Германии, Италии и других европейских странах. Во многих регионах температура воздуха поднялась почти до 40 градусов, однако пик жары еще впереди.

В 16 регионах, включая Париж, объявлен красный уровень опасности, из-за зноя начались лесные пожары.

Министр климата охарактеризовала ситуацию как «беспрецедентную». Вершину Эйфелевой башни закрыли на два дня.

Ранее сообщалось, что в последние недели Европа сталкивается с беспрецедентными и экстремальными погодными условиями, которые вызывают тревогу у ученых, спасателей и жителей.