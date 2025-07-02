Россиян предупредили о неочевидных признаках старения сосудов: на что важно обратить внимание

Одышка, усталость и перепады давления могут указывать не только на стресс или переутомление, но и на раннее старение сосудов. Эта проблема часто остается незамеченной, особенно у молодых людей. Кардиолог Иван Ефремкин объяснил в беседе с «Газета.Ru», как выявить первые признаки и защитить сердце от серьезных заболеваний.
По словам Ивана Ефремкина, с возрастом сосуды теряют эластичность, их стенки становятся жесткими. Это затрудняет кровоток, из-за чего сердце работает с повышенной нагрузкой. В результате стенки сердца утолщаются, развивается гипертония, а насосная функция органа ухудшается.
RT пишет, что курение, хронический стресс, неправильное питание и низкая физическая активность приводят к преждевременному старению сосудов. Все это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Нутрициолог Виктория Сергеева сообщила, что летом состояние сосудов ног ухудшается из-за ряда факторов. Она указала, что варикозное расширение вен может быть вызвано наследственностью, лишним весом, беременностью, недостатком жидкости, курением, алкоголем, ношением тесной одежды или обуви на высоких каблуках, а также стрессами и неправильным питанием. Её слова приводит 360.ru.