Россиян предупредили о неочевидных признаках старения сосудов: на что важно обратить внимание

Одышка, усталость и перепады давления могут указывать не только на стресс или переутомление, но и на раннее старение сосудов. Эта проблема часто остается незамеченной, особенно у молодых людей. Кардиолог Иван Ефремкин объяснил в беседе с «Газета.Ru», как выявить первые признаки и защитить сердце от серьезных заболеваний.