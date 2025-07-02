Премьерный показ спектакля «А зори здесь тихие…» прошел в Могилевском облдрамтеатре

Режиссер-постановщик поделилась и тем, что она хотела показать в этой постановке. «Не то, как они погибли, а кем они были. В этом направлении и строился весь процесс, — рассказала она во время пресс-конференции. — Работа началась с небольшой документально исторической работы, потому что мы хотели с максимальным уважением отнестись к богатой истории Беларуси. Одна из героинь — из Минска. Очень хотелось сохранять связь с конкретной историей, в том числе вашего города. Хотелось отдать честь тем людям, которые на самом деле все это прожили».