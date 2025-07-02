Премьерный показ спектакля «А зори здесь тихие…» прошел в Могилевском облдрамтеатре

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Премьерный показ спектакля «А зори здесь тихие…» по повести Бориса Васильева прошел в Могилевском областном драматическом театре, передает корреспондент БЕЛТА.
Его режиссером-постановщиком выступила выпускница режиссерского факультета и бакалавр Национального университета искусства театра и кино (Бухарест), выпускница режиссерского факультета Российского института театрального искусства — ГИТИС Эстер Митрофан.
Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, АНО «Русские сезоны» и Российского института театрального искусства — ГИТИС в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Драма в двух действиях рассказывает о подвиге советских женщин в годы Великой Отечественной войны. Смогут ли Рита, Женька, Соня, Галя и Лиза на самом деле найти свой путь на фронте, в этой страшной, бесчеловечной войне? Что будет с их надеждами, воспоминаниями о прошедшем счастье и мечтами о любви?
Как отметила Эстер Митрофан, работа над спектаклем велась серьезная. «Для меня было большим счастьем работать с молодыми актрисами, с новым поколением. Они очень близко сочетаются по возрасту с героями повести, — отметила она. — Я хотела понять, по какой причине эти девушки оказались в таких сложных обстоятельствах, что мотивировало их на храбрые поступки. Как они пришли на войну? По молодости и незнанию или от большой любви к своей Родине, от желания любить и просто жить?».
Режиссер-постановщик поделилась и тем, что она хотела показать в этой постановке. «Не то, как они погибли, а кем они были. В этом направлении и строился весь процесс, — рассказала она во время пресс-конференции. — Работа началась с небольшой документально исторической работы, потому что мы хотели с максимальным уважением отнестись к богатой истории Беларуси. Одна из героинь — из Минска. Очень хотелось сохранять связь с конкретной историей, в том числе вашего города. Хотелось отдать честь тем людям, которые на самом деле все это прожили».
Работа получилась очень изящной. «Актрисы — молодые девушки. Может быть, их работа не будет похожа на типичную актерскую работу опытных мастеров сцен. Но она у них очень честная и искренняя, она идет от чистого сердца. Они храбрые. Потому что для них это первые роли и сразу — такие серьезные», — подчеркнула Эстер Митрофан.
По словам ректора ГИТИСа и российского театрального критика Григория Заславского, важна поддержка творческих команд своих выпускников в театрах, в том числе ближнего зарубежья. Тема Великой Отечественной войны продолжает быть актуальной. «Мы рады, что такие спектакли выходят и идут при полных залах, — сказал он. — Мы рады, что наших выпускников, которые ставят спектакли, потом приглашают в эти же театры уже без нашей поддержки».
Посмотреть постановку можно будет 10 и 25 июля на сцене Могилевского областного драмтеатра. -0-
Фото Олега Фойницкого.