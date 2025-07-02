Три года колонии: за что осудили сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина

Один из сооснователей группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин приговорен к трем годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью (по пункту 3, части 2, статьи 111 УК РФ). Решение вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Это не первый случай нарушения закона в биографии музыканта: до этого он уже был осужден за нападение с ножом и кражу. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях произошедшего.
Как произошла поножовщина.
Инцидент, который послужил основанием для уголовного дела, произошел 12 ноября 2024 года. В тот роковой вечер компания из пяти человек, в числе которых был музыкант Владимир Бурдин, распивала водку. Но вскоре к ним присоединился еще один товарищ, который накануне, 11 ноября, приехал из Челябинска в Екатеринбург. Он утверждал, что в тот момент за столом все пили алкоголь «на равных». В общей сложности компания употребила шесть литров спиртного.
Ничего не предвещало беды, но в какой-то момент между Бурдиным и его товарищем Алексеем Кривокорытовым завязалась ссора, в результате которой Бурдин ударил его ножом в живот. После произошедшего пострадавшего отвели в ванную, промыли ему рану, а друзья Кривокорытова вызвали полицию. Пострадавший был госпитализирован в одну из местных больниц. Музыканта же задержали на следующий день, 13 ноября, и поместили в СИЗО.
Из СИЗО в психдиспансер и обратно.
В ходе следствия Бурдина из СИЗО отправили на принудительное лечение в психдиспансер Екатеринбурга, там же провели медицинскую экспертизу, назначенную в рамках уголовного дела. Спустя несколько месяцев он вышел оттуда и его вновь поместили под стражу.
В феврале 2025 года музыкант признал свою вину и заявил, что готов возместить компенсацию пострадавшему. Областной суд оставил артиста под стражей, хотя его адвокат утверждал, что скрываться от правосудия он не станет.
— У него ухудшилось состояние здоровья. Скрываться он не намерен. Он — медийный человек. Где доказательства, что он будет оказывать давление на свидетелей? Ничего подобного не будет, — говорил его адвокат.
Пострадавший не помнит, кто его ударил.
Однако в этом деле было много несостыковок. Сам потерпевший Кривокорытов изначально заявлял, что между ним и музыкантом завязался спор, который и привел к поножовщине. Но во время суда он изменил показания, ссылаясь на то, что плохо помнит детали того вечера и не уверен, кто именно нанес удар. По словам пострадавшего, с Бурдиным он вообще был в хороших отношениях.
— Сам до конца не могу понять, как это произошло, стоял я ближе к коридору, не видел, где в этот момент находился Бурдин… Не видел того, кто нанес мне удар, нож из меня вытащили, — заявил Кривокорытов.
Еще один из свидетелей рассказал на суде, что не видел момент нанесения удара музыкантом. Он запомнил, что видел нож в руке у сооснователя «Смысловых галлюцинаций» уже после случившегося.
Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» внезапно изменил показания.
Сам Бурдин, который изначально признал вину, тоже внезапно отозвал показания, заявив, что оговорил себя намеренно. Оказалось, что момент преступления музыкант не помнит, потому что был сильно пьян и заснул во время застолья, а разбудили его уже правоохранители.
— Хотел спасти товарищей, взял вину на себя. Я думаю, если бы были проведены дополнительные экспертизы, то результаты доказали бы мою непричастность, — утверждал он в суде.
Адвокат музыканта также отметил, что в деле очень много несостыковок: от допроса пострадавшего до самого расследования. В частности, сторону защиты смущало, что показания свидетелей и фактическая картина преступления расходятся. Кроме того, адвокат обвиняемого отмечал, что на ноже не было найдено отпечатков пальцев Бурдина.
В итоге Бурдина приговорили к трем годам колонии.
Несмотря на неточности следствия и отзыв признательных показаний обвиняемого, 2 июля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес музыканту обвинительный приговор. Сторона обвинения просила приговорить мужчину к четырем годам колонии, однако суд решил смягчить наказание.
— Признать Бурдина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — огласил решение судья.
Помимо трех лет в колонии общего режима, Бурдину назначали ограничение свободы на один год. Сам музыкант перед заседанием говорил, что рассчитывает на «трешечку».
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Бурдин и до этого попадал за решетку.
Сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» уже не первый раз привлекается к ответственности. Прежде он был судим за кражу и поножовщину. В 1990 году Бурдина заключили под стражу на два года за кражу звуковой аппаратуры из музыкального училища имени Чайковского.
После выхода на свободу группа оказалась на грани распада, поэтому музыкант начал предпринимательскую деятельность. Но пристрастие к воровству взяло верх, и он решился на ограбление гостиниц. Однажды он украл из номера гостиницы 500 грамм золота и несколько увесистых цепей.
А в 2017 году против него возбудили дело за нападение с ножом в одном из магазинов Москвы: он пришел в супермаркет вместе со своей женой, и у него завязался конфликт с посетителем. В ходе потасовки Бурдин ударил его ножом, объясняя это тем, что незнакомец начал приставать к его жене:
— Начали приставать к ней (жене — прим. «ВМ»), хватать ее за руки. Я отбился, и мы забежали в магазин. Но один из них, мой потерпевший, зашел. Причем пьяный, это подтвердили на экспертизе. Начал обзывать нас последними словами, угрожал убийством, расправой, — говорил музыкант.
Тогда Лефортовский суд Москвы освободил его от уголовной ответственности, но отправил на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу. Однако сам Бурдин утверждал, что вставал на учет в психиатрическую больницу еще в молодости, чтобы «откосить» от армии. Из лечебницы музыкант вышел только в декабре 2020 года.
Музыкальная карьера Бурдина.
Владимир Бурдин родился 13 марта 1973 года в Екатеринбурге. Вдохновленный концертами Виктора Цоя и Юрия Шевчука, он сам решил писать песни. В 1898 году вместе со своим товарищем Сергеем Бобунцом основал группу «Смысловые галлюцинации», а в 1990 году дал свой первый концерт.
В группе «Смысловые галлюцинации» Бурдин исполнял некоторые вокальные партии, играл на гитаре и ударных инструментах, а также написал текст для одного из главных хитов коллектива — «Вечно молодой». Также популярными стали и другие треки группы: «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит».
Но в 1996 году он покинул группу и оборвал все связи с коллегами, после чего решился строить сольную карьеру. Отдельно от коллектива он выпустил альбомы «Желтые песни» и «Живой». В 2012 году Бурдин попытался основать новую группу, но она просуществовала лишь три года.
В 2015 году сооснователь «Смысловых галлюцинаций» впервые женился на девушке по имени Анастасия, но уже в 2020 году развелся с ней. В том же году он вышел из психиатрической лечебницы, в которой находился после драки в супермаркете, и дал свой последний концерт.
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