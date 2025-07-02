Три года колонии: за что осудили сооснователя «Смысловых галлюцинаций» Бурдина

Однако в этом деле было много несостыковок. Сам потерпевший Кривокорытов изначально заявлял, что между ним и музыкантом завязался спор, который и привел к поножовщине. Но во время суда он изменил показания, ссылаясь на то, что плохо помнит детали того вечера и не уверен, кто именно нанес удар. По словам пострадавшего, с Бурдиным он вообще был в хороших отношениях.