Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил о решении переродиться после смерти

Как писал сайт KP.RU, ранее Далай-лама заявил на Международном форуме Сангхи-2023, что учение Будды в медитации поможет победить отрицательные эмоции и добиться внутреннего покоя. Он уточнил, что учение Будды очень действенно, и все участники конференции смогут это почувствовать, если будут ему следовать. По его словам, когда человек впитывает его, делает его частью своего ума, он видит, какое воздействие оно оказывает. Если впитаете Учение Будды, то увидите возможность достижения путей и ступеней, а в конечном итоге и состояния Будды, заключил Далай-лама.