Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды

В 2024 году исторический центр Алупки преобразился. В рамках благоустройства провели работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементам мощения. Все вывески и элементы благоустройства выполнены в едином стиле, утвержденном в администрации — без ярких красок и не выделяющиеся по размерам.