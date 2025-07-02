Для Симеиза и Гурзуфа разработают свои дизайн-коды

Она отметила, что это очень длительная работа. Ранее общий дизайн-код приобрел центр города Алупка, который входит в Ялтинский муниципальный округ.
Нам удалось вернуть аутентичный облик городу, создав единое архитектурно-культурное пространство, нам удалось добиться от предпринимателей, чтобы центральная часть города была приведена в единое архитектурно-стилистическое решение.
Она подчеркнула, что предприниматели охотно пошли навстречу администрации, в том числе и некоторые торговые объекты с зарегистрированным торговым знаком, а также те предприятия торговли и сферы услуг, которые находятся за границами зоны действия утвержденного дизайн-кода.
Говоря о законе соблюдения норм вывесок на русском языке, начальник отдела рассказала, что в феврале 2025 года администрация Ялты провела мониторинг рекламных вывесок в городе. При мониторинге было выявлено более полутысячи незаконно размещенных вывесок на иностранном языке.
В 2024 году исторический центр Алупки преобразился. В рамках благоустройства провели работы по установке скамеек, подсветке фасадов и навигации, элементам мощения. Все вывески и элементы благоустройства выполнены в едином стиле, утвержденном в администрации — без ярких красок и не выделяющиеся по размерам.