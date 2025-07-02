Московский ЦСКА объявил об уходе полузащитника Бистровича

Полузащитник Кристиан Бистрович из Хорватии покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта. Об этом 2 июля сообщил столичный клуб в своем телеграм-канале.
Футболист пополнил состав «красно-синих» в 2018 году, когда ему было 19 лет. Тогда же он дебетировал за основной состав клуба.
На счету хавбека 127 матчей, в которых он забил десять голов и отдал семь результативных передач.
За время контракта с ЦСКА Бистрович успел поиграть в турецких клубах «Касымпаш» и «Фатих Карагюмрюк», итальянском «Лечче», голландской «Фортуне» и калининградской «Балтике».
Ранее стало известно об уходе из ЦСКА двух вратарей — Владимира Шайхутдинова и Данилы Боковов. Первый, сообщили в пресс-службе клуба, перешел в ульяновскую «Волгу», у второго закончился контракт.