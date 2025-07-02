Лето в разгаре, но пляжный сезон в Подмосковье толком даже не начинался: что случилось

Другой вопрос, как этот закон будет исполняться. Мы знаем, что в последнее время в Подмосковье было принято много новых законов, многие из них — полезные и нужные, но далеко не все они соблюдаются гражданами. А главное, им за это чаще всего ничего не бывает. Самый яркий пример — региональный закон об обязательной регистрации домашних питомцев, не говоря уже о соблюдении правил выгула собак.