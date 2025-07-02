Лето в разгаре, но пляжный сезон в Подмосковье толком даже не начинался: что случилось

В Подмосковье детям запретили купаться в водоемах без сопровождения взрослых. Об этом стало известно после того, как на этой неделе Мособлдума приняла соответствующий закон. В противном случае нерадивых родителей, которые не усмотрели за своим чадом, могут оштрафовать.
Лето в разгаре, но пляжный сезон в Подмосковье толком даже не начинался. Мало того, что погода не радует, так еще и купаться теперь можно в местных водоемах далеко не всем. По крайней мере, детям без сопровождения взрослых даже близко не стоит подходить к воде, а иначе на родителей составят протокол и выпишут штраф.
В прошедший четверг подмосковные депутаты провели последнее заседание в ходе весенней сессии 2025 года и приняли сразу несколько важных законов, касающихся социальных вопросов. В один из них — «О мерах по предупреждению вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» — внесли существенные поправки. В новой редакции документа сказано, что несовершеннолетние до 18 лет не могут находиться на территории водных объектах без сопровождения взрослых. Инициатором законопроекта является региональная прокуратура.
По словам Наталии Михлиной, замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Московской области, поводом к принятию данного документа послужил рост количества несчастных случаев с детьми, которые происходят на воде. Например, из 246 человек, которые погибли в прошлом году в подмосковных водоемах, 20 — несовершеннолетние.
Статистика оперативного учета информационной системы ГУ МЧС России по Московской области о количестве погибших людей на водных объектах не менее тревожная. Так, в 2023 году в Подмосковье из 195 утопленников 23 ребенка, в 2024 году из 246 утонувших людей — 20 детей, в этом году на 20 жертв на воде уже 1 ребенок.
Наталия Михлина рассказала журналистам, что анализ чрезвычайных происшествий показал: чаще всего трагедии происходят, когда дети отправляются на пляж самостоятельно, причем порой родители даже не подозревают об их планах. В результате было решено дополнить статью 4 закона «О мерах по предупреждению вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» следующим абзацем (1.1): «В Московской области не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от времени суток на водных объектах без сопровождения лиц, достигших возраста 18 лет».
«МК» попросил прокомментировать поправки в этот закон Александра Баранова, председателя Комитета Мособлдумы по вопросам государственной власти и региональной безопасности.
«Закон принят по инициативе прокурора Московской области в целях предупреждения детской смертности. Его основная цель — предотвратить гибель и травматизм детей на водных объектах. Этому будет уделяться отдельное внимание именно в рамках проведения профилактических мероприятий как в летний, так и в зимний период. Поскольку число погибших детей на водных объектах остается стабильно высоким. Данная мера направлена на то, чтобы не допустить нахождение несовершеннолетних, независимо от времени суток, на водных объектах без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, либо без тех, кто организует различные мероприятия с участием несовершеннолетних», — сообщил депутат.
Кстати, аналогичные законы уже действуют в других регионах России. Например, в Ростовской области купаться без взрослых детям запрещено до 16 лет. Контроль за соблюдением подмосковного закона будет возложен на местную полицию. На нерадивых родителей, которые оставляют своих детей без присмотра, могут составить административный протокол и наложить штраф. Предположительно от 100 до 500 рублей.
Другой вопрос, как этот закон будет исполняться. Мы знаем, что в последнее время в Подмосковье было принято много новых законов, многие из них — полезные и нужные, но далеко не все они соблюдаются гражданами. А главное, им за это чаще всего ничего не бывает. Самый яркий пример — региональный закон об обязательной регистрации домашних питомцев, не говоря уже о соблюдении правил выгула собак.
«Полиция не успевает ловить преступников, где уж ей контролировать поведение собачников. Поэтому чипируют своих питомцев те владельцы, которые и до этого были готовы это сделать, без всякого принуждения. То же самое касается и правил выгула собак, убирают за ними на улице и водят на поводке только самые добропорядочные граждане», — прокомментировали ситуацию в подмосковном кинологическом сообществе.
Тем не менее эксперты по детскому травматизму считают, что проводить профилактику несчастных случаев с детьми на воде необходимо. И тут все методы и способы пойдут во благо, в том числе и совершенствование наших законодательных актов.
Однако как будет происходить выявление беспризорных детишек на подмосковных пляжах чисто технически? И где гарантия, что одинокий ребенок честно «сдаст» своих родителей полицейским, чтобы те их оштрафовали?
«Если около водного объекта обнаружат ребенка без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, и он не сможет или не захочет сообщить сведения о себе, вопрос установления личности будет решаться, как и в других аналогичных ситуациях: через комиссию по делам несовершеннолетних или путем доставления в отделение полиции», — пояснил Александр Баранов.