Психолог Лунюшин объяснил, как на мужчин влияет запрет плакать в детстве

— Но что тоже происходит, когда мальчику внушают, что это плохо, что мальчик не должен плакать? Некоторые закрываются и терпят, сжимая кулаки. Многие вместо слез испытывают агрессию, а некоторые — начинают агрессию проявлять, заменяя те эмоции, которые проявлять «нельзя». Бывает так, что что все-таки в тихушку мужчина плачет или плачет, допустим, в кабинете у психолога комедию психолога, — объяснил Лунюшин.