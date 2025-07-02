Психолог Лунюшин объяснил, как на мужчин влияет запрет плакать в детстве

Фраза «Мужчины не плачут» давно стала частью культурного кода жителей России и стран СНГ. Она звучит в семье, школах и даже в кино, формируя у мужского пола определенное восприятие собственных эмоций и роли в обществе. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин пояснил, что слезы — защитная реакция на сильные негативные чувства.
Он уточнил, что плач помогает пережить сложные чувства и считается нормой в таких ситуациях, независимо от пола.
— Но что тоже происходит, когда мальчику внушают, что это плохо, что мальчик не должен плакать? Некоторые закрываются и терпят, сжимая кулаки. Многие вместо слез испытывают агрессию, а некоторые — начинают агрессию проявлять, заменяя те эмоции, которые проявлять «нельзя». Бывает так, что что все-таки в тихушку мужчина плачет или плачет, допустим, в кабинете у психолога комедию психолога, — объяснил Лунюшин.
По его словам, проплакаться иногда нужно каждому человеку, чтобы выпустить эмоции. При этом мужчины чаще всего плачут в одиночестве, но все равно испытывают чувство вины. Психолог добавил, что родители чаще всего манипулируют фразой «Не плачь, ты же мужчина».
Лунюшин подчеркнул, что подавление эмоций — одно из основных последствий такой установки. Когда мальчику с детства внушают, что слезы являются проявлением слабости, он учится скрывать свои эмоции и чувства. В итоге у него формируется внутренний барьер для выражения себя, что может спровоцировать множество ментальных проблем, сообщает RuNews24.ru.
По данным исследований, 40 процентов жителей США плачут еженедельно, в России — только 28 процентов. Психолог Лариса Никитина объяснила, что такая разница обусловлена менталитетом, культурой и историей. Кроме того, она назвала «норму» мужских слез.