Рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за песни о Гитлере

Министерство внутренних дел Австралии аннулировало визу рэпера из США Канье Уэста после выхода песни об Адольфе Гитлере, пишет The Guardian, ссылаясь на главу внешнеполитического ведомства Тони Бёрка.
«Я не позволю приехать сюда тому, кто утверждал, что антисемитизм рационален», — заявил министр.
Бёрк рассказал, что исполнитель и ранее делал множество оскорбительных заявлений, однако публикация трека, воспевающего нациста, заставила власти Австралии более пристально изучить творчество Уэста и принять меры.
Отметим, трек о Гитлере Уэста вышел 8 мая, когда Европа и США празднуют День Победы. В клипе темнокожие мужчины в шкурах поют нацистское приветствие. Однако после этого рэпер опубликовал несколько постов о том, что изменил свои политические взгляды.
Ранее сообщалось, что из-за требований в официальных бизнес-документах, предусматривающих обязательное указание и имени, и фамилии, Канье Уэст был вынужден использовать формулировку «Йе Йе».