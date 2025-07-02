Рэперу Канье Уэсту запретили въезд в Австралию из-за песни о Гитлере

Отметим, трек о Гитлере Уэста вышел 8 мая, когда Европа и США празднуют День Победы. В клипе темнокожие мужчины в шкурах поют нацистское приветствие. Однако после этого рэпер опубликовал несколько постов о том, что изменил свои политические взгляды.