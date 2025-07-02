Путин попросил дать вдовам бойцов СВО льготу на образование

Ранее российские власти уже рассматривали различные меры поддержки участников и ветеранов СВО, в том числе предоставление им квот на бесплатное обучение в строительных вузах и запуск программ по содействию трудоустройству и развитию профессиональных навыков. Эти инициативы реализуются при участии профильных министерств и фонда «Защитники Отечества» и направлены на расширение возможностей для получения образования и переподготовки, а также на интеграцию участников СВО в гражданскую жизнь.