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Путин попросил дать вдовам бойцов СВО льготу на образование

Президент России Владимир Путин поручил представить информацию о мерах, предпринимаемых для обеспечения вдов участников специальной военной операции (СВО) возможностью получения образования. Об этом он попросил доложить статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анну Цивилеву.

Путин попросил доложить о создании условий для получения образования вдовами бойцов СВО.

Президент России Владимир Путин поручил представить информацию о мерах, предпринимаемых для обеспечения вдов участников специальной военной операции (СВО) возможностью получения образования. Об этом он попросил доложить статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ Анну Цивилеву.

«Вопрос по вдовам и получению ими образования: среднего, специального и высшего образования. Мне женщины ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться и получить нужную им или нужную переподготовку, либо получить первичное образование», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ, обращаясь к Цивилевой.

На что замминистра обороны России выступила с инициативой распространить предоставляемые участникам СВО и их детям образовательные льготы на вдов военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Это позволит им и их детям, в частности, поступать в вузы и колледжи по специальной квоте.

«У них есть большой запрос на получение образования, и сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получению образования только для участников СВО и их детей. Предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им, в том числе, право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте», — сказала Цивилева.

Ранее российские власти уже рассматривали различные меры поддержки участников и ветеранов СВО, в том числе предоставление им квот на бесплатное обучение в строительных вузах и запуск программ по содействию трудоустройству и развитию профессиональных навыков. Эти инициативы реализуются при участии профильных министерств и фонда «Защитники Отечества» и направлены на расширение возможностей для получения образования и переподготовки, а также на интеграцию участников СВО в гражданскую жизнь.

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