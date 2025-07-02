ТАСС: Кинорежиссер Александр Митта госпитализирован

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта госпитализирован в медучреждение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его помощника Геннадия Иванова.
«Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — сказал собеседник агентства.
Иванов не стал уточнять дату госпитализации режиссера.
Как писал сайт KP.RU, 30 июня сын режиссера Митты Евгений высказался о состоянии здоровья отца на фоне новостей об ухудшении. Ранее некоторые СМИ сообщили, что 92-летнему режиссеру якобы стало плохо и даже понадобилась медпомощь из-за воспаления легких. Также источник РЕН ТВ сообщал, что режиссер «Экипажа» борется с пневмонией и его неоднократно госпитализировали из-за появления болей. Евгений назвал сообщения об ухудшении здоровья Александра Митты бредом, подчеркнув, что подобные фейки появляются уже несколько лет.
Напомним, режиссер Александр Митта известен такими работами, как «Друг мой, Колька!», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Москва, любовь моя» и другим.