ТАСС: Кинорежиссер Александр Митта госпитализирован

Как писал сайт KP.RU, 30 июня сын режиссера Митты Евгений высказался о состоянии здоровья отца на фоне новостей об ухудшении. Ранее некоторые СМИ сообщили, что 92-летнему режиссеру якобы стало плохо и даже понадобилась медпомощь из-за воспаления легких. Также источник РЕН ТВ сообщал, что режиссер «Экипажа» борется с пневмонией и его неоднократно госпитализировали из-за появления болей. Евгений назвал сообщения об ухудшении здоровья Александра Митты бредом, подчеркнув, что подобные фейки появляются уже несколько лет.