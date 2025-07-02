Эксперты назвали самые комфортные города России для жизни с собаками

Сервис «2ГИС» составил список самых комфортных городов-миллионников для жизни с собаками. В число лучших вошли Москва, Екатеринбург и Красноярск.
Столица заняла первое место в списке. По данным сервиса, 88 процентов москвичей имеют хотя бы один зоомагазин, ветеринарную клинику, площадку для выгула собак и заведение общепита, куда пускают с питомцами, в пределах 15 минут ходьбы.
На втором месте оказался Екатеринбург, а замкнул тройку Красноярск. В этих городах необходимую инфраструктуру около дома имеют 47 и 45 процентов всех горожан соответственно. С небольшим отрывом от них (42 и 40 процентов) в топ-5 фигурируют Челябинск и Новосибирск.
В список также попали Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону — в каждом из этих миллионников показатель достиг 37 процентов. Последним в рейтинге оказался Краснодар — в нем инфраструктурой для жизни с питомцами обеспечен 21 процент населения, передает Lenta.ru.
Тем временем в Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных. Сегодня обязательно регистрировать животных нужно только в 19 российских регионах, из-за чего парламентарии и выступили с инициативой распространить меру на всю страну.