Эксперты назвали самые комфортные города России для жизни с собаками

На втором месте оказался Екатеринбург, а замкнул тройку Красноярск. В этих городах необходимую инфраструктуру около дома имеют 47 и 45 процентов всех горожан соответственно. С небольшим отрывом от них (42 и 40 процентов) в топ-5 фигурируют Челябинск и Новосибирск.