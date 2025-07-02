Режиссер «Таежного романа» Митта госпитализирован

Александру Митта в марте исполнилось 92 года.
Российский режиссер Александр Митта попал в больницу. Об этом сообщил его помощник.
«Сейчас мы знаем, что Александр Наумович в больнице. Больше никакой информацией не располагаю», — пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.
Александру Митта в марте исполнилось 92 года. Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер известен своими работами, в том числе, по сериалу «Граница. Таежный роман», фильмам «Гори, гори, моя звезда» и «Друг мой, Колька».