В Беларуси с начала года вовлекли в хозоборот более 3 тыс. пустующих домов

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — июне 2025 года в хозяйственный оборот вовлечено 3252 пустующих дома. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.