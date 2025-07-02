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В Беларуси с начала года вовлекли в хозоборот более 3 тыс. пустующих домов

Вовлечению подлежали дома, признанные пустующими и не используемыми в хозяйственной деятельности. Одновременно с этим в оборот включено 730 га земель, занятых такими строениями. Прирост к уровню 2024 года составил 23%.

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в январе — июне 2025 года в хозяйственный оборот вовлечено 3252 пустующих дома. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Вовлечению подлежали дома, признанные пустующими и не используемыми в хозяйственной деятельности. Одновременно с этим в оборот включено 730 га земель, занятых такими строениями. Прирост к уровню 2024 года составил 23%.

За отчетный период реализовано 708 домов, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. При этом 407 объектов продано по цене одной базовой величины. -0-