Памятник Пушкину на площади Искусств в Петербурге отреставрируют

Цусимский обелиск в Никольском саду, установленный в 1908 году в память моряков броненосца «Император Александр III», будет очищен от загрязнений, восстановлен от сколов и трещин, отшлифован гранит, а также покрыт защитной патины на венках. Отмостку расчистят и подготовят к восстановлению.