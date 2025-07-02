Памятник Пушкину на площади Искусств в Петербурге отреставрируют

Памятник поэту и писателю Александру Пушкину на площади Искусств в Санкт-Петербург начнут реставрировать осенью 2025 года. Заместитель директора по капитальному ремонту и реставрации Государственного музея городской скульптуры Алла Иванова сообщила, что сейчас проводится обследование и разрабатывается проектная документация.
После технического обследования определят план работ, которые затронут не только монумент, но и постамент. Кроме того, специалисты подготовят документы для реставрации двух других объектов.
Цусимский обелиск в Никольском саду, установленный в 1908 году в память моряков броненосца «Император Александр III», будет очищен от загрязнений, восстановлен от сколов и трещин, отшлифован гранит, а также покрыт защитной патины на венках. Отмостку расчистят и подготовят к восстановлению.
Бронзовый бюст Надежды Крупской, установленный в 1960 году перед ДК имени Крупской, укрепят постамент. Его скульптор — Любовь Холина, архитектор — Логин Шретер. Работы включают очистку от загрязнений, укрепление патины и восковку поверхности.
Все работы должны быть завершены до конца 2025 года согласно контрактам с реставрационными компаниями, сообщает «Петербургский дневник».
Реставрация надгробий Комендантского кладбища Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге завершится к концу лета 2025 года. Это самое маленькое из старейших городских кладбищ. Оно было основано в 1720 году и имеет 19 захоронений. Проект реставрации разработан на 2023−2024 годы, работы начались в октябре 2024-го.