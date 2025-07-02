Россия ожидает от Беларуси положительного заключения по самолету «Освей»

Правительство России ранее сообщало о планах поставлять самолет отечественного производства МС-21 авиакомпаниям с этого года. В первую очередь воздушный флот России должен был полностью переукомплектоваться за счет отечественных наработок и решений. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что ни одна страна в мире ранее не сталкивалась с необходимостью в настолько краткие сроки справиться с подобным технологическим вызовом в сфере авиации.