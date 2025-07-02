Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ожидает от Беларуси положительного заключения по самолету «Освей»

Российская сторона ожидает положительного ответа от белорусских партнеров по части самолета «Освей», чтобы продолжить разработки рабочей конструкторской документации. Об этом в среду, 2 июля, сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Российская сторона ожидает положительного ответа от белорусских партнеров по части самолета «Освей», чтобы продолжить разработки рабочей конструкторской документации. Об этом в среду, 2 июля, сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

— Мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров, ждем от них положительного заключения, — приводит его слова ТАСС.

Опытный образец двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей» на 19 мест в кооперации с Россией планируется создать в Беларуси в 2026 году.

Правительство России ранее сообщало о планах поставлять самолет отечественного производства МС-21 авиакомпаниям с этого года. В первую очередь воздушный флот России должен был полностью переукомплектоваться за счет отечественных наработок и решений. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что ни одна страна в мире ранее не сталкивалась с необходимостью в настолько краткие сроки справиться с подобным технологическим вызовом в сфере авиации.

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение софинансировать поставку как минимум 700 отечественных самолетов и вертолетов до 2030 года за счет средств Фонда национального благосостояния.

Компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию самолеты МС-21 в четвертом квартале 2026 года.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше