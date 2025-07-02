Россия ожидает от Беларуси положительного заключения по самолету «Освей»

Российская сторона ожидает положительного ответа от белорусских партнеров по части самолета «Освей», чтобы продолжить разработки рабочей конструкторской документации. Об этом в среду, 2 июля, сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
— Мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров, ждем от них положительного заключения, — приводит его слова ТАСС.
Опытный образец двухдвигательного легкого многоцелевого самолета «Освей» на 19 мест в кооперации с Россией планируется создать в Беларуси в 2026 году.
Правительство России ранее сообщало о планах поставлять самолет отечественного производства МС-21 авиакомпаниям с этого года. В первую очередь воздушный флот России должен был полностью переукомплектоваться за счет отечественных наработок и решений. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что ни одна страна в мире ранее не сталкивалась с необходимостью в настолько краткие сроки справиться с подобным технологическим вызовом в сфере авиации.
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение софинансировать поставку как минимум 700 отечественных самолетов и вертолетов до 2030 года за счет средств Фонда национального благосостояния.
Компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию самолеты МС-21 в четвертом квартале 2026 года.