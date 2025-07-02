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Первый заместитель главного редактора «МК» Петр Спектор получил государственную награду

В среду, 2 июля 2025 года, в Москве состоялась церемония награждения сотрудников средств массовой информации.

В среду, 2 июля 2025 года, в Москве состоялась церемония награждения сотрудников средств массовой информации. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Игоревич Шадаев вручил первому заместителю главного редактора газеты «Московский комсомолец» Петру Марковичу Cпектору по указу Президента РФ В. В. Путина государственную награду — почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».

Вместе с Петром Марковичем награды получили первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Васильевна Щербина и другие наши коллеги.

Петр Спектор — один из самых известных спортивных журналистов России, автор книги «Футбол на Красной площади», практически всю свою творческую жизнь проработал в газете «Московский комсомолец». Коллектив «МК» восхищается творчеством своего старшего коллеги и от всей души поздравляет с заслуженной наградой.