Первый заместитель главного редактора «МК» Петр Спектор получил государственную награду

Петр Спектор — один из самых известных спортивных журналистов России, автор книги «Футбол на Красной площади», практически всю свою творческую жизнь проработал в газете «Московский комсомолец». Коллектив «МК» восхищается творчеством своего старшего коллеги и от всей души поздравляет с заслуженной наградой.