Семейные реликвии полководцев Победы представили на выставке в Минске

«Выставка собиралась около пяти лет. Наш музей-заповедник посетил как минимум 16 семей легендарных полководцев. Это было очень волнительно, очень трогательно, — поделилась Татьяна Маслова. — Нужно понимать, какой предмет говорящий. Просто вилка остается вилкой. А если у этой вилки есть интересная история, она становится музейным предметом. В этом выставочном проекте нет ни одного не говорящего экспоната. Каждый экспонат несет свою интересную историю».