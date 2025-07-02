Семейные реликвии полководцев Победы представили на выставке в Минске

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку «Семейные реликвии полководцев Победы», подготовленную сотрудниками музея-заповедника «Прохоровское поле», представили в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Проект посвящен семьям выдающихся военачальников — Александра Василевского, Ивана Конева, Родиона Малиновского, Михаила Малинина, Василия Казакова, Кирилла Мерецкова, Павла Ротмистрова, Василия Чуйкова и др. Разделы выставки рассказывают о становлении их полководческого таланта в период Великой Отечественной войны и иллюстрируют неразрывную связь с семьями.
Из семейных архивов впервые представлены уникальные мемориальные предметы: фотографии, награды, рукописи, парадные мундиры и мемуары, заботливо сохраненные потомками. Всего около 150 экспонатов из фондов музея-заповедника «Прохоровское поле».
При подготовке к выставке сотрудники музея-заповедника посетили несколько семей, а в экспозиции продемонстрировали памятные вещи 14 из них, в том числе семьи Ротмистровых, Рокоссовских, Василевских, Сандаловых.
После приветственных и благодарственных слов главный хранитель отдела фондов музея-заповедника Татьяна Маслова провела экскурсию для собравшихся, рассказала истории семей, памятные истории любви, смешные моменты из их жизни, отметила символизм реликвий для потомков героев.
«Это для нас очень важный проект. Международное сотрудничество — очень большая ответственность. Сюда мы привезли золотой фонд нашего музея, уникальные мемориальные вещи легендарных полководцев. Все эти люди прошли фронтовыми дорогами», — сказала Татьяна Маслова, отметив, что эта выставка важна как для россиян, так и для белорусов.
Говоря о подготовке к выставке, главный хранитель отдела фондов рассказала, что сотрудничество с потомками легендарных маршалов и полководцев велось более пяти лет. Кто-то хранит семейные реликвии очень скрупулезно и бережно, не желая с ними делиться, что можно понять, отметила она. Другие люди отдают раритеты, чтобы расширить географию памяти своих легендарных отцов, матерей, бабушек и дедушек.
«Выставка собиралась около пяти лет. Наш музей-заповедник посетил как минимум 16 семей легендарных полководцев. Это было очень волнительно, очень трогательно, — поделилась Татьяна Маслова. — Нужно понимать, какой предмет говорящий. Просто вилка остается вилкой. А если у этой вилки есть интересная история, она становится музейным предметом. В этом выставочном проекте нет ни одного не говорящего экспоната. Каждый экспонат несет свою интересную историю».
Посетить выставку и послушать о другой стороне жизни героев можно в музее истории Великой Отечественной войны по 15 сентября 2025 года. -0-