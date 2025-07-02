«Немного нервно, но эмоции положительные». Как прошел последний день подачи документов на целевое в БГМУ

За последние годы обучение по целевому направлению приобрело особую популярность среди абитуриентов. Выбирая такую форму поступления, будущие студенты одновременно определяют не только учебное заведение, но и место своей будущей профессиональной деятельности. На протяжении всех лет обучения они будут уверены в том, что окажутся там, где действительно необходимы квалифицированные специалисты. Кампания приема заявлений от целевиков началась 27 июня и подошла к своему финалу сегодня. Скоро перед студентами начнутся серьезные испытания — внутренние экзамены, определяющие их дальнейшую судьбу. Как прошел заключительный этап подачи документов на целевую учебу, корреспондентам агентства БЕЛТА удалось увидеть собственными глазами в стенах Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ).
В стенах вуза по-настоящему шумно. Сегодня заключительный день подачи документов, и многие студенты спешат воспользоваться последним шансом. Кто-то переоформляет бумаги, осознавая, что передумал с будущей профессией, кто-то меняет направление, поняв, что конкурс там особенно растет, а некоторые просто привыкли действовать в самый последний момент.
Подавать документы на педиатрический факультет пришел Алексей Козлович. Для поддержки с ним пришла мама Ольга Козлович. Она поделилась, что поступать по целевому направлению решили всей семьей. «Ориентировались на то, что в этом году количество целевых направлений значительно увеличилось, и такой путь поступления позволяет будущим специалистам гарантированно получить рабочее место после окончания обучения. Для тех, кто планирует оставаться в родном городе, это отличная возможность закрепиться. Без должной практики выпускнику сложнее адаптироваться, а целевое направление дает уверенность в своем профессиональном пути», — отметила она.
Сам Алексей отметил, что его совершенно не пугает факт отработки в пять лет. Парень не раз слышал истории о том, как студентам без распределения сложно найти достойную работу по окончании учебы, поэтому он даже рад, что ему место гарантировано.
Кстати, в этом году на целевые места в БГМУ приходится около 80% бюджетных мест, так что по целевому направлению поступать проще. К тому же, не имеет значения место регистрации абитуриента: минчанин может заключить целевой договор с заказчиком кадров в любом регионе, как, впрочем, и абитуриент из региона может обратиться к заказчику кадров в Минске. Так что выбор достаточно большой.
Еще одной поступающей стала Алеся Амельянович. Девушка уже успела год отучиться в БГМУ на медико-профилактическом факультете, однако осознала, что все же хочет быть лечащим врачом, особенно детским. Поэтому в этом году она перепоступает на педиатрический факультет. «Выбрала целевое направление, потому что заранее будет известно место отработки. Я не буду переживать о том, что не смогу найти место работы. Пока эмоции положительные, приемная комиссия очень отзывчивая, мне все нравится», — поделилась она.
Сама абитуриентка родом из Гродненской области, однако последние три года живет в Минске, поэтому и распределение брала на Минскую область.
Большой ажиотаж традиционно наблюдается и на стоматологическом факультете. Поступать на него собрался Андрей Грабовский. Он рассказал, что именно это направление выбрал в детстве — еще тогда решил продолжить дело родителей-стоматологов. «Выбрал целевое направление, потому что на нем немного меньше конкурс, но он все равно достаточно серьезный — два-три человека на место. Но впереди еще вступительный экзамен, который предстоит сдать и дождаться его результатов», — поделился он.
Вступительные испытания для целевиков начнутся 4 июля. В вузе рассказали, что абитуриенты, поступающие на условиях целевой подготовки, сдают одно внутреннее вступительное испытание в университете по предмету первого профильного испытания: для фармацевтического факультета — по химии, для остальных факультетов — по биологии.
Формат сдачи одного устного экзамена очень близок столичной абитуриентке Александре Басько. Девушка поделилась, что устно ей намного проще показать свои знания. Сегодня она подала документы на педиатрический факультет — это уже ее вторая подача. Ранее в эту же вступительную кампанию она подавала документы на лечебный факультет. «Я долго размышляла насчет того, что выбрать: лечебный или педиатрию. И все-таки в последний день мне пришло осознание, что надо перекидывать документы на педиатрию», — поделилась она.
Кстати, целевое направление девушка также выбрала в Минске. Удобство этой вступительной кампании в том, что заказчики кадров находятся рядом с абитуриентами, т.е. молодой человек может в любой момент заключить целевые договоры. Одним из заказчиков кадров выступил Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Представлять свое учреждение приехал заведующий отделом центра Антон Солтан.
«Для нас главная цель — укомплектование кадрами, и мы, естественно, хотим получить хороших специалистов, поэтому стараемся отбирать их среди выпускников учреждений общего среднего образования. Мы стараемся отбирать лучших, и профориентационную работу начинаем в начале учебного года, чтобы сориентировать будущих выпускников к выбору своей профессии», — отметил он.
Антон Солтан добавил, что на момент общения необходимый конкурс уже был обеспечен. «На выделенные нам 15 мест уже подано 19 документов. Эти дети, которых мы пригласили, будут учиться в медицинском университете, получат высшее образование по нашему профилю и укомплектуют наше учреждение через шесть лет», — поделился заведующий отделом.
Ректор БГМУ Сергей Рубникович рассказал, что в этом году в их вуз должны поступить 1154 человека. Из них 95 человек — на платную форму обучения и 803 — по целевому приему. «Целевая форма подготовки — это основная форма обучения в нашем университете. В этом году это около 80% от всех бюджетных мест», — отметил он.
По словам Сергея Рубниковича, приемная кампания по целевому направлению проходит спокойно. С первого дня абитуриенты проявили интерес ко всем факультетам, но особенно популярны традиционно лечебный и стоматологический факультеты. К тому же на момент общения конкурс по некоторым регионам и Минску уже составлял два и более человек на место. «Мы можем отметить большой интерес, и он, конечно, обоснован, ведь мы даем лучшее медицинское образование по мнению не только нашей страны, но и многих других стран», — отметил он.
Интерес к целевому направлению является и результатом профориентационной работы. Как рассказал ректор, на протяжении всего года вуз работает с учащимися, чтобы они как можно больше знали о возможностях.
«У нас ежемесячно проходят дни открытых дверей, а также существуют формы обучения “студент БГМУ на неделю” и “студент БГМУ на день”. Мы организуем различные формы взаимодействия в рамках медицинских классов, где подробно рассказываем абитуриентам и их родителям о возможностях нашего университета и условиях поступления на различные специальности и в разные регионы. Таким образом, у наших абитуриентов есть все возможности для честного и прозрачного поступления», — рассказал Сергей Рубникович. Даже сегодня он провел встречу с родителями, чтобы успокоить их и ответить на все интересующие вопросы.
Кстати, вчера БГМУ посетила делегация из Ливии. Сергей Рубникович рассказал, что им продемонстрировали уровень качества образования нашей страны, показали, как традиционные формы обучения удачно сочетаются с новыми симуляционно-аттестационными центрами и информационно-коммуникационными технологиями. Представители делегации остались под приятным впечатлением. О БГМУ узнает все больше стран, и все большее количество ребят хочет получить образование именно в Беларуси.
«С прошлого года у нас кратно увеличилось количество обучающихся иностранцев. Если два-три года назад этот набор составлял 300−400 человек, то в прошлом году это было уже 600 человек. В прошлом году конкурс для иностранных студентов составил почти три человека на место — это достаточно большой конкурс. И, конечно, мы обучаем наших студентов на одном уровне с белорусскими, потому что многие иностранцы, заканчивая университет, выбирают нашу страну и работают в учреждениях здравоохранения Беларуси. С каждым годом интерес иностранных студентов только растет. У нас уже представлено более 60 стран среди наших студентов», — рассказал он.
Возвращаясь к приемной кампании, можно сказать, что один из нервных этапов ребята уже прошли. Впереди у них вступительные экзамены и счастливые моменты зачисления и обучения.
БЕЛТА. -0-