«Немного нервно, но эмоции положительные». Как прошел последний день подачи документов на целевое в БГМУ

Еще одной поступающей стала Алеся Амельянович. Девушка уже успела год отучиться в БГМУ на медико-профилактическом факультете, однако осознала, что все же хочет быть лечащим врачом, особенно детским. Поэтому в этом году она перепоступает на педиатрический факультет. «Выбрала целевое направление, потому что заранее будет известно место отработки. Я не буду переживать о том, что не смогу найти место работы. Пока эмоции положительные, приемная комиссия очень отзывчивая, мне все нравится», — поделилась она.