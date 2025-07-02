Далай-лама заявил, что решил переродиться после смерти

Как отметил Тензин Гьяцо, с просьбой о продолжении традиции перерождения к нему в том числе обратились лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, члены Центральной тибетской администрации, а также буддисты из буддийских республик РФ и Азии.