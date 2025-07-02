Далай-лама заявил, что решил переродиться после смерти

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо выступил с заявлением, что перевоплотится после смерти, поэтому существование института Далай-лам продолжится. Его слова приводит официальный сайт Далай-ламы.
Как отметил Тензин Гьяцо, с просьбой о продолжении традиции перерождения к нему в том числе обратились лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, члены Центральной тибетской администрации, а также буддисты из буддийских республик РФ и Азии.
«В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться», — сказал Далай-лама.
Кроме того, духовный лидер тибетского буддизма заявил, что распознавание новой реинкарнации будет поручено Фонду Далай-ламы Гаден Пходранг.