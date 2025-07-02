Абитуриенты со знаком качества. Молодых людей, набравших 100 баллов на ЦТ и ЦЭ, чествовали в Гродно

2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В ГрГУ им. Я. Купалы чествовали абитуриентов, набравших 100 баллов на централизованных испытаниях, передает корреспондент БЕЛТА.
В Гродненском государственном университете стало доброй традицией торжественно вручать сертификаты ЦЭ и ЦТ абитуриентам, показавшим самые высокие результаты. В этом году 34 молодых человека, которые писали тесты в пунктах, расположенных на базе ГрГУ, получили наивысшую отметку — 100 баллов. Всего же в регионе было выполнено более 6,8 тыс. тестов, 80 участников на Гродненщине получили наивысший результат. Четыре абитуриента из Гродненской области по результатам сдачи ЦЭ и ЦТ и окончания школы достигли максимально возможного балла — 400. Свыше 90 баллов в регионе получили 416 человек, 172 из них выполняли ЦТ в ГрГУ им. Янки Купалы.
Талантливых абитуриентов и их родителей поздравили ректор ГрГУ Ирина Китурко, первый заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Галина Курганская и заместитель председателя Комитета государственного контроля Гродненской области Татьяна Слабыш.
«С гордостью думаю о том, какие талантливые выпускники в Гродненском регионе — замечательные абитуриенты со знаком качества. Высокие баллы, которые вы заработали своим трудом, открывают вам двери в большое будущее. Будем рады видеть вас в стенах гродненского университета, который входит в топ-4 университетов Республики Беларусь, что подтверждает недавно полученная уже в пятый раз премия правительства за достижения в области качества», — сказала Ирина Китурко.
Поздравил абитуриентов и вручил сертификаты с заветными баллами первый проректор университета Александр Каревский.
Как поделилась одна из виновниц торжества, выпускница лидской гимназии № 1 Ульяна Парфенчик, получившая 100 баллов по английскому, русскому языкам и обществоведению, 400 баллов — это результат многолетнего труда. «Благодаря высокому уровню подготовки в гимназии я смогла получить максимум баллов. Это было на самом деле ожидаемо, так как репетиционное тестирование показывало такие же результаты. Спасибо маме, которая всегда во всем меня поддерживает, и сегодня она тоже здесь со мной», — сказала девушка.
Выпускница гимназии № 6 имени Ф. Э. Дзержинского г. Гродно Анастасия Макаревич получила 100 баллов по английскому языку. «Мой самый выдающийся результат по английскому языку — 100 баллов, русскому языку — 92 балла и по математике — 76 баллов. Получив приглашение на торжественную церемонию вручения сертификатов, обрадовалась и сейчас чувствую гордость за то, что меня выделили и подчеркнули те старания и труд, который я вложила в полученный результат», — отметила Анастасия.
Лучшие абитуриенты Гродненщины выбирают современные, востребованные специальности, но самое главное — делают выбор, к которому лежит душа, чтобы в будущем работать с полной отдачей и приносить пользу обществу. У них для этого есть все шансы — таким абитуриентам рады в каждом вузе. -0-