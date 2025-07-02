Абитуриенты со знаком качества. Молодых людей, набравших 100 баллов на ЦТ и ЦЭ, чествовали в Гродно

Как поделилась одна из виновниц торжества, выпускница лидской гимназии № 1 Ульяна Парфенчик, получившая 100 баллов по английскому, русскому языкам и обществоведению, 400 баллов — это результат многолетнего труда. «Благодаря высокому уровню подготовки в гимназии я смогла получить максимум баллов. Это было на самом деле ожидаемо, так как репетиционное тестирование показывало такие же результаты. Спасибо маме, которая всегда во всем меня поддерживает, и сегодня она тоже здесь со мной», — сказала девушка.