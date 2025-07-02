Посольство РФ в Баку сообщило, что к россиянам в Азербайджане применяют насилие

Посольство России в Баку сообщило о получении от россиян в Азербайджане жалоб на физическое насилие, проверку документов и визиты людей в гражданском к ним домой. Обращения поступали в том числе и от туристов. На фоне этого в Совфеде заявили, что Азербайджан перестал быть для россиян безопасной страной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».