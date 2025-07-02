Аномальная жара в идет Молдову из Европы: Антициклон несет +40 градусов — синоптики призывают соблюдать осторожность

На большей части территории Молдовы — от севера до юга — прогнозируется температура выше климатической нормы. Особенно жарко будет в южных и центральных районах: в Кагуле, Комрате и Кишинёве столбики термометров могут подниматься до +39…+40 °C. Ночью ожидается незначительное понижение до +22…+25 °C, что также считается крайне тёплым фоном для ночных часов.