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Аномальная жара в идет Молдову из Европы: Антициклон несет +40 градусов — синоптики призывают соблюдать осторожность

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ждать в республике в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Молдову накроет волна экстремальной жары. По прогнозам метеорологов, температура воздуха в республике может достичь +40 °C. Причиной резкого повышения температур стал мощный антициклон, сместившийся с юга Европы.

На большей части территории Молдовы — от севера до юга — прогнозируется температура выше климатической нормы. Особенно жарко будет в южных и центральных районах: в Кагуле, Комрате и Кишинёве столбики термометров могут подниматься до +39…+40 °C. Ночью ожидается незначительное понижение до +22…+25 °C, что также считается крайне тёплым фоном для ночных часов.

Объявлен «оранжевый» код погодной опасности.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила «оранжевый» уровень метеоопасности. Синоптики предупреждают: жара может негативно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Специалисты рекомендуют:

— Избегать длительного пребывания на солнце, особенно с 11:00 до 17:00.

— Пить больше воды и избегать алкоголя.

— Надевать головные уборы и светлую, дышащую одежду.

— Ограничить физические нагрузки в жару.

— Не оставлять детей и животных в автомобилях.