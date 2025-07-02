Россия ждет от Минска заключения по самолету «Освей»

На выставке «Иннопром» в июле 2023 года Россия и Беларусь заключили обширную межведомственную программу, направленную на развитие сотрудничества в сфере авиастроения. В рамках достигнутых договоренностей стороны согласовали совместную разработку и запуск серийного производства в Беларуси двухмоторного самолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название «Освей». По информации председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, создание опытного образца нового белорусско-российского воздушного судна запланировано на 2026 год.