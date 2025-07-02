Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия ждет от Минска заключения по самолету «Освей»

Россия ожидает заключение от белорусских коллег по проекту легкомоторного самолета «Освей», после чего сможет приступить к дальнейшей разработке рабочей конструкторской документации (РКД). Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Производство белорусско-российского самолета запланировано на 2026 год (архивное фото).

Россия ожидает заключение от белорусских коллег по проекту легкомоторного самолета «Освей», после чего сможет приступить к дальнейшей разработке рабочей конструкторской документации (РКД). Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«По поводу “Освей” мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», — сказал Алиханов, отвечая на вопрос журналистов о том, на каком этапе находится разработка самолета. Его слова передают РИА Новости.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему сближение России и Беларуси станет примером для стран СНГ.

На выставке «Иннопром» в июле 2023 года Россия и Беларусь заключили обширную межведомственную программу, направленную на развитие сотрудничества в сфере авиастроения. В рамках достигнутых договоренностей стороны согласовали совместную разработку и запуск серийного производства в Беларуси двухмоторного самолета, рассчитанного на 19 пассажиров. Соответствующее соглашение было подписано в 2024 году, а проект получил название «Освей». По информации председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса, создание опытного образца нового белорусско-российского воздушного судна запланировано на 2026 год.

Узнать больше по теме
Антон Алиханов: биография самого молодого губернатора в современной России и главы Минпромторга
Главное из биографии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. В 30 лет чиновник стал губернатором Калининградской области, еще через восемь он возглавил министерство. Политик не стесняется говорить о семье, работе, детстве и своем непростом прошлом.
Читать дальше