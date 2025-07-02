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ФРГ потратит около 2 млрд евро на ремонт аэродрома НАТО

Годом ранее стоимость модернизации плацдарма оценивалась в 1,2 млрд евро.

Источник: Аргументы и факты

Аэродром бундесвера в Бюхеле, расположенный в земле Рейнланд-Пфальц, рассматривается как потенциальный плацдарм для сил НАТО. Однако перед этим объект требует масштабной модернизации, стоимость которой, по данным источников телеканала ARD, может составить не менее 2 миллиардов долларов.

В Министерстве обороны ФРГ эти цифры официально не комментируют, однако один из представителей ведомства ранее упоминал о необходимых расходах как о «трехзначной сумме миллионов евро».

При этом ещё год назад затраты на модернизацию аэродрома оценивались в 1,2 млрд евро. Увеличение сметы чиновники связывают с новыми требованиями безопасности, предъявляемыми со стороны Соединённых Штатов.

Ранее издание Politico сообщало, что Великобритания и Германия подпишут соглашение с пунктом о взаимной обороне.

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