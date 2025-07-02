ФРГ потратит около 2 млрд евро на ремонт аэродрома НАТО

Аэродром бундесвера в Бюхеле, расположенный в земле Рейнланд-Пфальц, рассматривается как потенциальный плацдарм для сил НАТО. Однако перед этим объект требует масштабной модернизации, стоимость которой, по данным источников телеканала ARD, может составить не менее 2 миллиардов долларов.