Кейт Миддлтон публично рассказала о своей борьбе с раком

В свою очередь издание Daily Mail отметило, что это первое публичное появление Кейт Миддлтон на публике после неожиданной отмены ее визита на одно из важнейших светских событий года — скачки в Аскоте. Тогда заявлялось, что ее исчезновение было связано с новыми проблемами со здоровьем.