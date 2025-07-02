Набиуллина назвала слабый курс рубля признаком уязвимости экономики

— Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно, потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели если бы было при более слабом курсе, — цитирует Набиуллину ТАСС.