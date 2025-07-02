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Набиуллина назвала слабый курс рубля признаком уязвимости экономики

Слабый курс рубля может быть признаком уязвимости экономики и недоверия граждан к собственной валюте — это не то, к чему стоит стремиться России. С таким заявлением выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в среду, 2 июля.

Слабый курс рубля может быть признаком уязвимости экономики и недоверия граждан к собственной валюте — это не то, к чему стоит стремиться России. С таким заявлением выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в среду, 2 июля.

Руководитель Центробанка подчеркнула, что для России важно сохранять рыночный валютный курс, поскольку он позволяет сбалансировать интересы различных участников экономики.

— Нам говорят, что слабый курс нужен для бюджета, но влияние курса на бюджет тоже нелинейно, потому что укрепление рубля действует в сторону замедления инфляции, а значит, в сторону гораздо более быстрого снижения ключевой ставки, нежели если бы было при более слабом курсе, — цитирует Набиуллину ТАСС.

Эксперты сообщили, что в краткосрочной перспективе в июле не наблюдается предпосылок для существенного укрепления рубля. Несмотря на волатильность на рынке нефти в июне из-за напряжения на Ближнем Востоке, этот фактор не является главным для курса рубля: его влияние нивелируется бюджетным правилом.

При этом глава Сбербанка Герман Греф выразил мнение, что равновесным на данный момент можно считать валютный курс выше 100 рублей за доллар.

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