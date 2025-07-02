Эксперт Кузнецов рассказал о будущем рынка труда в условиях активного внедрения ИИ

Директор института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов рассказал о будущем рынка труда в условиях активного внедрения искусственного интеллекта и нейросетей. Он отметил, что развитие искусственного интеллекта сильно повлияет на спрос на специалистов: в ближайшие годы многие низкоквалифицированные профессии, такие как операторы кол-центров, могут исчезнуть благодаря автоматизации. В то же время в сферах медицины, юриспруденции и научных исследований роль человека останется важной, особенно в проверке решений систем ИИ.
— Уже сейчас искусственный интеллект решает массу базовых задач, и, если уметь грамотно его использовать, он способен помогать в решении сложных проблем. Однако человеку, работающему с ним, необходима определенная квалификация, — рассказал специалист.
Эксперт подчеркнул, что для успешной работы с ИИ важны критическое мышление и аналитические навыки. Он допустил использование нейросетей в обучении, но при этом отметил необходимость балансировать между применением технологий и развитием собственных навыков.
В медицине ИИ уже помогает диагностировать заболевания раньше времени, однако окончательные решения остаются за врачами из-за ответственности за человеческую жизнь. В области безопасности биометрических систем безопасность относительна: системы усложняются и становятся более устойчивыми к взломам.
Касаясь рисков, специалист отметил, что чрезмерное доверие к ответам ИИ может негативно сказаться на когнитивных способностях человека, особенно у молодежи. В целом развитие ИИ приведет к трансформации профессий: появятся новые специальности, а старые изменятся. Например, роль журналиста станет больше связана с редактированием и корректировкой материалов, созданных ИИ.
Кузнецов посоветовал молодым людям уже со средних классов изучать информационные технологии и модели искусственного интеллекта, чтобы не отстать от стремительных изменений рынка труда, сообщает «Петербургский дневник».
Международная команда ученых из LMU и Багдадского университета обнаружила и полностью расшифровала уникальное литературное произведение, считавшееся утерянным почти тысячу лет. Исследование опубликовано в журнале Iraq, а текст войдет в глобальную электронную библиотеку клинописных источников.