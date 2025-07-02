Эксперт Кузнецов рассказал о будущем рынка труда в условиях активного внедрения ИИ

Директор института прикладных компьютерных наук ИТМО Антон Кузнецов рассказал о будущем рынка труда в условиях активного внедрения искусственного интеллекта и нейросетей. Он отметил, что развитие искусственного интеллекта сильно повлияет на спрос на специалистов: в ближайшие годы многие низкоквалифицированные профессии, такие как операторы кол-центров, могут исчезнуть благодаря автоматизации. В то же время в сферах медицины, юриспруденции и научных исследований роль человека останется важной, особенно в проверке решений систем ИИ.