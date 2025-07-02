Конгресс антропологов и этнологов России собрал в Перми порядка 1 тыс. участников

ПЕРМЬ, 2 июля. /ТАСС/. ХVI Конгресс антропологов и этнологов России, который в этом году проходит в Перми, собрал порядка 1 тыс. ученых. Это рекордное количество участников за все годы проведения съезда, рассказал ТАСС один из главных организаторов конгресса, академик РАН, доктор исторических наук, научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков.
«Это общедисциплинарный съезд, который проводится раз в два года в разных городах, где есть научные школы, академические центры, где есть этонологическая наука. И Пермь — это город, где не только большая историко-культурная традиция, но и есть что посмотреть, существуют федеральные научно-исследовательские центры РАН и Институт гуманитарных исследований, где работает очень сильная и активная группа этнологов. В результате подготовки получился самый многочисленный по участникам и богатый по программе конгресс из всех. У нас никогда больше 800 участников не было, а здесь собралось около 1 тысячи или даже больше, будет представлено 1,5 тысячи докладов», — рассказал Тишков.
По словам члена-корреспондента РАН, директора Института гуманитарных исследований УрО РАН Александра Черных, всего для участия в конгрессе было подано 2,7 тыс. заявок, однако руководители секций отобрали 1,5 тыс. докладов, которые будут представлены на 62 секциях, семи круглых столах и двух пленарных заседаниях.
«В этом году мы отмечаем два очень важных события, связанных с историей Пермского края: первое — 100-летний юбилей Коми-Пермяцкого округа, который стал поводом для объявления в Пермском крае года коми-пермяцкого языка и культуры, второе — 1 декабря Пермский край отмечает свое 20-летие. Коми-пермяцкая тематика представлена на конгрессе очень активно, у нас работает секция номер один, самая большая, посвященная коми-пермякам в этнокультурном пространстве Пермского края. Будет много презентаций и фильмов, книг, также мы проведем круглый стол на территорию Коми-Пермяцкого округа — в Кудымкаре, где будет знакомство с культурой и обсуждение современных проблем национального языка, культуры и так далее», — пояснил Черных.
Помимо этого, как отметил Тишков, в работе конгресса есть и сквозные доминирующие темы. Прежде всего, это российская многонациональность, этнокультурный облик народов России, стратегия государственной национальной политики, исторической памяти, российской идентичности. «Будут круглые столы, в частности о вкладе народов России в Великую Победу 1945 года, научное и методическое обеспечение реализации стратегии национальной государственной политики. Но помимо этого, будет и огромное многообразие социально-культурной антропологии и этнологии, а в социально-культурную антропологию входит и городская, и медицинская, и визуальная и другие», — добавил руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
О конгрессе.
Конгресс антропологов и этнологов России проходит в Перми с 2 по 6 июля. Свои доклады для участия в съезде направили ученые и эксперты не только из различных регионов России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе представители Китая, Индии, Словакии, Израиля, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, США, Мали, Армении, Таджикистана, Узбекистана и других стран.
Конгресс антропологов и этнологов проводится в России с 1995 года. В этом году организаторами мероприятия выступают администрация губернатора Пермского края, Ассоциация этнологов и антропологов России, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Институт гуманитарных исследований УрО РАН («Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН») и Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет (ПГГПУ). Конгресс проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам национальностей, а также фонда «История Отечества».