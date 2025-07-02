Конгресс антропологов и этнологов России собрал в Перми порядка 1 тыс. участников

«Это общедисциплинарный съезд, который проводится раз в два года в разных городах, где есть научные школы, академические центры, где есть этонологическая наука. И Пермь — это город, где не только большая историко-культурная традиция, но и есть что посмотреть, существуют федеральные научно-исследовательские центры РАН и Институт гуманитарных исследований, где работает очень сильная и активная группа этнологов. В результате подготовки получился самый многочисленный по участникам и богатый по программе конгресс из всех. У нас никогда больше 800 участников не было, а здесь собралось около 1 тысячи или даже больше, будет представлено 1,5 тысячи докладов», — рассказал Тишков.