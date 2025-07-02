DPA: Европарламент проведет голосование по вотуму доверия фон дер Ляйен

Отмечается, что дата голосования назначена на следующую неделю. Причиной выдвижения вотума в отношении фон дер Ляйен стало участие главы Еврокомиссии в скандале, связанном с коррупцией в период коронавирусной инфекции. Политик подозревается в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. Европейский суд также постановил, что в ЕК нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку фон дер Ляйен с главой фармкомпании.