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DPA: Европарламент проведет голосование по вотуму доверия фон дер Ляйен

Голосование по вопросу вотума доверия Урсуле фон дер Ляйен, подозреваемой в злоупотреблении с закупкой вакцин от COVID-19, пройдет на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Европейский парламент проведет голосование по вопросу о вотуме недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что дата голосования назначена на следующую неделю. Причиной выдвижения вотума в отношении фон дер Ляйен стало участие главы Еврокомиссии в скандале, связанном с коррупцией в период коронавирусной инфекции. Политик подозревается в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. Европейский суд также постановил, что в ЕК нарушила правила прозрачности, отказавшись обнародовать переписку фон дер Ляйен с главой фармкомпании.

Ранее KP.RU сообщал, что более 70 депутатов Европарламента поддержали предложение о выдвижении вотума Урсуле фон дер Ляйен. При этом для инициирования необходимо собрать 72 подписи.

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