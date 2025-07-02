Турецкие СМИ обвинили Соловьева в угрозах Азербайджану

Однако опубликованная цитата оказалась неполной, а при переводе на английский смысл его слов был искажен. На самом деле телеведущий подчеркнул наличие торговых связей между Россией и Азербайджаном и упомянул о значительных денежных потоках, поступающих в эту страну из России.