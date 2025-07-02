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Турецкие СМИ обвинили Соловьева в угрозах Азербайджану

Турецкий таблоид Türkiye Today обвинил российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах Азербайджану. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания в среду, 2 июля.

Турецкий таблоид Türkiye Today обвинил российского телеведущего Владимира Соловьева в угрозах Азербайджану. Соответствующий материал был опубликован на сайте издания в среду, 2 июля.

В публикации высказывания Владимира Соловьева, прозвучавшие в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 30 июня, охарактеризовали как жесткое предостережение.

Авторы материала считают, что Соловьев якобы намекнул на возможные военные последствия на фоне обострения российско-азербайджанских отношений.

Однако опубликованная цитата оказалась неполной, а при переводе на английский смысл его слов был искажен. На самом деле телеведущий подчеркнул наличие торговых связей между Россией и Азербайджаном и упомянул о значительных денежных потоках, поступающих в эту страну из России.

— Соловьев напомнил о 300-километровой границе между Россией и Азербайджаном и предупредил, что последние действия Баку могут вылиться в крупный конфликт с Москвой, — говорится в статье.

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву вручили вербальную ноту с требованием немедленного освобождения журналистов. Тогда же Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело «по факту пыток и убийства» граждан республики и выходцев из нее на территории России.

«Вечерняя Москва» рассказала, с чего начался российско-азербайджанский конфликт и как на него отреагировали представители государств.