Правительство области обсудило развитие культуры, ремонт ДК и новые стипендии

На заседании Правительства Самарской области рассказали о планах по модернизации культурных объектов и поддержке работников сферы культуры.
2 июля 2025 года первый вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов провел заседание правительства, посвященное развитию культуры в регионе. Основной темой стало выполнение программы социально-экономического развития в этой сфере.
«Каждое заседание Правительства мы анализируем отдельные секторы Основных направлений деятельности Правительства, утвержденных Указом губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Это наш план работы и на текущий год, и на будущие периоды, — сказал Смирнов. — Сейчас рассматриваем эту программу по отдельным направлениям в рамках 2025 года».
Министр культуры Ирина Калягина сообщила, что в этом году реализуется шесть проектов, включающих 26 мероприятий. Главная их задача — модернизация инфраструктуры. Для этого используются федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» и региональная программа «Культурные люди».
В рамках проекта «Культурные пространства» отремонтируют 10 объектов: 7 домов культуры в разных районах области, 2 детские школы искусств в Тольятти и Чапаевске, а также Нефтегорский краеведческий музей. Кроме того, в обновленных учреждениях появятся 30 новых культурных локаций — их начнут открывать с сентября.
Сейчас разрабатывается концепция реконструкции Самарского краеведческого музея имени Алабина. Также идет экспертиза по особняку Шихобаловых — памятнику федерального значения.
Смирнов подчеркнул: если какие-то планы могут сорваться, об этом нужно заявлять заранее, чтобы успеть принять меры.
Еще одна важная тема — кадры. По федеральной программе «Земский работник культуры» 15 специалистов получат по 1 млн рублей. Также введены новые меры поддержки:
50 стипендий для молодых специалистов (по 45 тыс. рублей); выплаты педагогам-наставникам; 30 стипендий для талантливой молодежи (по 40 тыс. рублей).
Кроме того, обсудили ход строительства и ремонта ключевых объектов: театров драмы, «СамАрт», «Грань» и музея «Самара Космическая».
В конце заседания Смирнов призвал коллег заранее выявлять проблемы: «Все мы люди ответственные, опытные руководители, контролирующие свои отрасли, и должны честно ответить себе на вопрос — что нам мешает выполнить ОНДП за 2025 год. Если все хорошо, никому ничего не мешает, значит, в декабре никаких сюрпризов не будет».
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