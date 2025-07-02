Правительство области обсудило развитие культуры, ремонт ДК и новые стипендии

В конце заседания Смирнов призвал коллег заранее выявлять проблемы: «Все мы люди ответственные, опытные руководители, контролирующие свои отрасли, и должны честно ответить себе на вопрос — что нам мешает выполнить ОНДП за 2025 год. Если все хорошо, никому ничего не мешает, значит, в декабре никаких сюрпризов не будет».