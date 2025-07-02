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Савельев заявил, что ВСМ находится на финальной стадии проектирования

Как отметил вице-премьер РФ, заключение госэкспертизы по проекту ожидается получить к 15 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев выступил с заявлением, что высокоскоростная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» находится на завершающей стадии проектирования. Об этом он сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.

«По состоянию на сегодняшний день организационный этап пройден. Проект полностью структурирован и обеспечен всем необходимым финансированием», — сказал вице-премьер РФ.

По словам Савельева, заключение госэкспертизы по проекту ожидается получить к 15 сентября. Также он сообщил, что тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери планируется запустить в четвертом квартале 2027 года.

Напомним, ранее сегодня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что в России завершается разработка проекта высокоскоростного поезда, и уже готовятся к тестированию опытные модели ключевых компонентов.

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