Савельев заявил, что ВСМ находится на финальной стадии проектирования

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев выступил с заявлением, что высокоскоростная магистраль (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург» находится на завершающей стадии проектирования. Об этом он сообщил на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина.
«По состоянию на сегодняшний день организационный этап пройден. Проект полностью структурирован и обеспечен всем необходимым финансированием», — сказал вице-премьер РФ.
По словам Савельева, заключение госэкспертизы по проекту ожидается получить к 15 сентября. Также он сообщил, что тестовый участок ВСМ от Зеленограда до Твери планируется запустить в четвертом квартале 2027 года.
Напомним, ранее сегодня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что в России завершается разработка проекта высокоскоростного поезда, и уже готовятся к тестированию опытные модели ключевых компонентов.