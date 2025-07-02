Останется ли в школах инклюзия, обсуждают в рамках Стратегии образования-2036

Глава Института коррекционной педагогики, разумеется, говорит, что «всё не так» и что на конференции был представлен рабочий, а не финальный проект. Что институт изучил ситуацию в 46 регионах, и везде жаловались на «рост числа общественных родительских организаций на фоне снижения количества экспертов». И «расширение коммерческого сектора» в сфере реабилитации детей с ОВЗ. А особое внимание сейчас надо уделить детям с тяжелыми множественными нарушениями развития, для которых предполагается открыть комплексы не только с обучением, но и социальной адаптацией, включая «постшкольный этап».