«Тяжело угодить»: Бабкина заступилась за Кадышеву, которую критикуют за успех

— Говорят, что Кадышева попала в топы благодаря социальным сетям. Простите, конечно, но если бы не было ее хитов, то вряд ли бы ее захотели в соцсети загружать. Это лишний раз подтверждает, что народное творчество бессмертно и к нему люди будут тянуться даже сквозь годы, а песен-однодневок нам и так хватает, — уточнила исполнительница.