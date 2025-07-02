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Кадыров заявил о создании в России ресурса для помощи мобилизованным украинцам

В России запустили специальный Telegram-канал, который предоставляет помощь насильно мобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины и их семьям. Об этом в среду, 2 июля, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В России запустили специальный Telegram-канал, который предоставляет помощь насильно мобилизованным военнослужащим Вооруженных сил Украины и их семьям. Об этом в среду, 2 июля, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Обращаясь к населению Украины. Хочу сказать, что у вас все еще есть выбор. Если вы знаете, что вашего родственника могут забрать, не ждите. Специально для таких случаев создан Telegram-канал «Миру Мир», — написал чеченский лидер.

По словам Кадырова, после обработки обращения специалисты «помогут спокойно и без лишнего шума вывезти потенциальную жертву» сотрудников украинского территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).

Чеченский лидер в своем Telegram-канале призвал обращаться за помощью в этот ресурс даже солдатам, которые уже оказались на фронте, но не хотят воевать.

В случае если насильно мобилизованного отправили на фронт, но боец не желает участвовать в боевых действиях, Кадыров посоветовал также обратиться через тот же Telegram-канал.

С территории Украины постоянно приходят сообщения о произволе сотрудников ТЦК. Военкомы во Львовской области на западе Украины попытались насильно мобилизовать мужчину, когда тот пришел на похороны. На место похорон приехали сотрудники военкомата и полицейские.

Нередко противостояние с военкоматом на Украине заканчивается трагедией. Так, сотрудники ТЦК под Одессой в упор расстреляли мужчину, который попытался спасти сына от насильственной мобилизации.

Жители Украины зачастую пытаются противостоять военным комиссарам страны. Недовольство вызвано зверствами и беспределом, который устраивают сотрудники ТЦК. Например, Харьков превратился в женский город из-за охоты на мужчин. Представители мужского пола пытаются скрыться от принудительной мобилизации в украинскую армию и от сотрудников ТЦК.

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