Гастроэнтеролог посоветовала пожилым добавить в рацион полезные для кишечника продукты

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рекомендовала пожилым людям добавить в рацион продукты, которые поддерживают здоровье кишечника. Об этом она сообщила в беседе с Lenta.ru. По её словам, запоры — распространённая проблема у пожилых. Для их профилактики врач советует есть больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой. Эти продукты также снижают риск воспалений и онкологических заболеваний кишечника.