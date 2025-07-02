Гастроэнтеролог посоветовала пожилым добавить в рацион полезные для кишечника продукты

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская рекомендовала пожилым людям добавить в рацион продукты, которые поддерживают здоровье кишечника. Об этом она сообщила в беседе с Lenta.ru. По её словам, запоры — распространённая проблема у пожилых. Для их профилактики врач советует есть больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой. Эти продукты также снижают риск воспалений и онкологических заболеваний кишечника.
Кроме того, Головчанская отметила важность продуктов с высоким содержанием кальция. Она посоветовала включить в меню броккколи, сушёный горох, фасоль, капусту, тёмно-зелёные листовые овощи, консервированный лосось с мягкими костями, сардины, миндаль и фруктовый сок, обогащённый кальцием.
Фармаколог Александр Быков рассказал, что летом обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта случаются чаще. Причинами он назвал сбои в приёме лекарств, изменения в питании и физиологические сдвиги из-за жары. По его словам, высокие температуры снижают выработку пищеварительных ферментов и замедляют работу кишечника. Его слова приводят «Известия».
Диетолог Ольга Редина добавила, что в жару аппетит часто снижается, что помогает сбросить лишний вес. Она посоветовала переходить на лёгкие продукты: овощи, ягоды и морепродукты. Для летних блюд подойдут кабачки, баклажаны, помидоры, огурцы и перец, которые содержат много воды и мало калорий. Ягоды и зелень насытят организм витаминами, а рыба и морепродукты обеспечат белок, необходимый для мышц и восстановления тканей, пишет RT.