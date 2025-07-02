Награждены лауреаты юбилейного конкурса «Человек Дела 2025»

«Наша страна, как известно, не добывает золото и не печатает конвертируемую валюту, но тем не менее наши международные резервы приблизились к 12 млрд долларов. И в создании этих запасов, как старатели, принимают участие руководители предприятий различных форм собственности, среди которых есть и наши лауреаты. Предприниматели тоже золотой запас нашей страны», — резюмировал Виктор Жук.