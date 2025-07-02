Присягу на верность стране принесли молодые следователи Могилевской области

2 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Независимости молодые следователи Могилевской области принесли присягу на верность Отечеству и белорусскому народу. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.
Торжественный ритуал прошел у мемориального знака управления Следственного комитета по Могилевской области. Слова клятвы произнесли 19 лейтенантов — девушек и юношей, которые осознанным выбором и трудом достигли звания офицера и готовы обеспечивать законность и справедливость.
Начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Владимир Шишко подчеркнул значимость события. «Сегодня начинается ваш профессиональный путь, — отметил он. — Принесение присяги не просто формальность, а действительно важное и запоминающееся событие в карьере каждого офицера. Особую значимость этому моменту придает то, что вы клянетесь в верности своему народу и стране накануне столь важного для всех белорусов праздника. Я призываю вас быть верными словам присяги и честно служить нашей Родине, защищая права наших граждан».
Церемония завершилась награждением участниц парада в День Победы. Девушки, успешно представившие ведомство на торжественном марше 9 мая, сегодня стали обладательницами благодарственных писем от Центрального аппарата Следственного комитета. -0-