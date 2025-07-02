Присягу на верность стране принесли молодые следователи Могилевской области

Начальник управления Следственного комитета по Могилевской области Владимир Шишко подчеркнул значимость события. «Сегодня начинается ваш профессиональный путь, — отметил он. — Принесение присяги не просто формальность, а действительно важное и запоминающееся событие в карьере каждого офицера. Особую значимость этому моменту придает то, что вы клянетесь в верности своему народу и стране накануне столь важного для всех белорусов праздника. Я призываю вас быть верными словам присяги и честно служить нашей Родине, защищая права наших граждан».