Дорожную разметку ночью нанесут на 19 участках в Минске

Работы будут вестись на улицах Кижеватова, Воронянского, Уральской, Лосика, Мазурова, Казинца, Славинского, Бурдейного, Пионерской, Жасминовой, Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), Уборевича, Ваупшасова, Сухаревской, Бабушкина, Неманской, МКАД (от ул. Свислочской до ул. Чижевских), Одинцова, Панченко.