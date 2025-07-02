Дорожную разметку ночью нанесут на 19 участках в Минске

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске ночью дорожную разметку нанесут на 19 участках. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Работы будут вестись на улицах Кижеватова, Воронянского, Уральской, Лосика, Мазурова, Казинца, Славинского, Бурдейного, Пионерской, Жасминовой, Шаранговича (от ул. Тимошенко до ул. Горецкого), Уборевича, Ваупшасова, Сухаревской, Бабушкина, Неманской, МКАД (от ул. Свислочской до ул. Чижевских), Одинцова, Панченко.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на этих участках дорог. -0-