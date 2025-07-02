Яхтенную марину в Балаклаве вернули в собственность РФ

Марина возводится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Объект сочетает в себе туристическую привлекательность с модернизацией сопутствующей инфраструктуры. Марина рассчитана более чем на 600 судов международного класса, а общая длина причальной инфраструктуры составит 1941 метр.