Яхтенную марину в Балаклаве вернули в собственность РФ

«Основная часть площадок передана для реализации инвестпроектов, разрабатывается несколько проектов планировки территории», — цитирует госпожу Литовко РИА Новости.
Госпожа Литовко также сообщила о создании двух крупных туристических центров — в Балаклаве и на северной стороне Севастополя. Общий номерной фонд составит 9,7 тыс. номеров. Объем инвестиций оценивается в 90 млрд руб.
Яхтенная марина в Балаклаве — инфраструктурный проект, реализуемый по поручению президента РФ Владимира Путина, включенный в проект «Пять морей и озеро Байкал».
Марина возводится в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Объект сочетает в себе туристическую привлекательность с модернизацией сопутствующей инфраструктуры. Марина рассчитана более чем на 600 судов международного класса, а общая длина причальной инфраструктуры составит 1941 метр.