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Продюсер: Прах рэпера Тупака Шакура выкурили его друзья

Продюсер Шуг Найт заявил, что друзья и семья рэпера Тупака Шакура выкурили его прах. Подробностями истории он поделился в разговоре с TMZ.

Продюсер Шуг Найт заявил, что друзья и семья рэпера Тупака Шакура выкурили его прах. Подробностями истории он поделился в разговоре с TMZ.

Найт объяснил, что в ночь кремации артиста мешочек с его прахом передавали по кругу, и близкие рэпера курили останки. Продюсер добавил, что в период после гибели Тупака находился на испытательном сроке и опасался, что участие в церемонии с курением праха может обернуться для него юридическими последствиями.

— Это было символично. Как будто вы впитываете его часть, — признался Шуг Найт в разговоре с таблоидом.

Тупак Шакур находился в автомобиле вместе с Найтом 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе, когда неизвестный открыл по ним огонь. Артист получил тяжелые ранения и скончался спустя шесть дней — 13 сентября. После смерти его тело кремировали.

Ранее в США приступили к расследованию в отношении экс-гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, так же известного, как Киф Ди. Предположительно, он похвастался убийством одного из величайших исполнителей хип-хопа Тупака Шакура в интервью и в своей книге «Легенда Комптон-стрит».