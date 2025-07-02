Продюсер: Прах рэпера Тупака Шакура выкурили его друзья

Найт объяснил, что в ночь кремации артиста мешочек с его прахом передавали по кругу, и близкие рэпера курили останки. Продюсер добавил, что в период после гибели Тупака находился на испытательном сроке и опасался, что участие в церемонии с курением праха может обернуться для него юридическими последствиями.