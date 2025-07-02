Россиянка обвинила коллегу в использовании шокирующих оккультных ритуалов

Сотрудница одного из государственных бюджетных учреждений Волгограда обвинила коллегу в проведении оккультных ритуалов. Женщина заявила, что придя в кабинет перед началом рабочего дня, обнаружила обведенное линией из поваренной соли кресло. На столе якобы был также нарисован крест из соли, а сверху лежала конфетка. О странном случае пишет V1.RU.
По словам волгоградки, они сидят с коллегой в кабинете вдвоем. И у второго стола соли не было, а другая сотрудница делала вид, что ее это ее не касается.
Также собеседница издания заявила, что ранее, когда она только заехала в кабинет, на стене у коллеги висел портрет Сатаны, а сама она помешана на оккультизме и, возможно, даже состоит в секте.
Однако директор организации изложила несколько другую версию случившегося. По ее словам, открытых конфликтов между женщинами нет, но мистика уже давно стала привычной частью их рабочего процесса. Максимум, что было между коллегами — драка стульями.
Руководитель считает, что Жанна (имя изменено), могла просто таким образом подставить свою коллегу. Ее рабочий стол обвешан иконами, она с утра до вечера читает молитвы и показывает какие-то фотографии новеньким сотрудницам.
Также директор заявила, что работа Жанны ее устраивает, увольнять ее она не планирует.
Ранее сообщалось, что в Москве женщина плеснула кипятком в лицо коллеге в офисе из-за неприязни и ударила кружкой по голове.