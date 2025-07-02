В Минске мужчина пришел в магазин с ножом, держа его в руках до приезда милиции

Отмечается, что в милицию позвонили сотрудники магазина и сообщили, что по указанному адресу в торговой точке находится мужчина, в руках которого нож. На место оперативно приехали работники департамента охраны и оперативно-дежурной службы Московского РУВД. В ведомстве обратили внимание, что на момент приезда милиционеров, 36-летний мужчина был в магазине и держал нож в руках. В ГУВД добавили, что его доставили в больницу.