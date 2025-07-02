Доктор Мясников признался, что не ходит в горы без «Виагры»

По словам специалиста, изначально «Виагра» разрабатывалась для лечения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, однако пациенты и врачи заметили ее побочный эффект — улучшение эрекции. Мясников добавил, что хотя сейчас препарат в основном используется для решения проблем с потенцией, его также применяют при сердечной недостаточности и легочной гипертензии.