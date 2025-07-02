Доктор Мясников признался, что не ходит в горы без «Виагры»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что «не ходит в горы» без препарата для потенции «Виагра». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.
По словам специалиста, изначально «Виагра» разрабатывалась для лечения гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний, однако пациенты и врачи заметили ее побочный эффект — улучшение эрекции. Мясников добавил, что хотя сейчас препарат в основном используется для решения проблем с потенцией, его также применяют при сердечной недостаточности и легочной гипертензии.
Кроме того, альпинисты используют «Виагру» для борьбы с горной болезнью, так как она помогает снизить давление в легочной артерии и облегчает работу сердца.
— Сам в горы без нее не хожу! — написал специалист в публикации.
Однако препарат может вызывать и негативный эффект. Шведские ученые из Каролинского института и Стокгольмского университета предупредили тех, кто сталкивается с проблемами эректильной дисфункции и употребляет виагру или аналогичные лекарства, что такие препараты повышают риск смерти и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в «Журнале Американского колледжа кардиологов» (JACC).