В европейской стране продолжается скандал из-за разлучения матерей с новорожденными детьми

. Как пишет The Guardian, женщин, преимущественно инуитского происхождения, лишают права воспитывать своих малышей после проведения так называемых тестов на родительскую компетентность (forældrekompetenceundersøgelse), которые сегодня уже запрещены. Эти тесты, по словам правозащитников, не учитывали культурные особенности гренландских семей и в результате нередко признавали матерей несостоятельными, что приводило к изъятию детей и их передаче датским приемным родителям. Одним из таких трагических случаев стала история Киры Александры Кронволд, у которой забрали новорожденную дочь Замми спустя всего два часа после родов. Это уже третий ребенок, которого Кира потеряла из-за подобных проверок. Женщина опасается, что дочь вырастет вдали от родной культуры и языка. Врачи, сопровождавшие роды, пытались помочь Кире хотя бы ненадолго подержать малышку на руках, однако правила были непреклонны. Критики системы утверждают, что подобные меры фактически ведут к утрате детьми инуитского происхождения их идентичности и разрыву семейных связей, что может быть расценено как дискриминация.