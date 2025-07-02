Чуйченко: в России устранили угрозу вымирания амурского тигра

Глава Минюста РФ и председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко, выступая на открытии московской фотовыставки «Земля больших кошек», сообщил, что амурским тиграм в России больше не грозит исчезновение.
Чуйченко подчеркнул, что задача по сохранению популяции амурского тигра в пределах России успешно решена. Он отметил, что работы по восстановлению численности этих животных велись на протяжении 13 лет.
«Когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, она выполнена», — заявил министр.
Он добавил, что этому хищнику больше не угрожает полное вымирание.
Министр также обратился к гостям выставки с приглашением посетить Дальний Восток.
Фотовыставка «Земля больших кошек» представляет работы Сергея Горшкова, посвященные дальневосточному леопарду и амурскому тигру — наиболее редким представителям кошачьих в мире. Цель экспозиции — акцентировать внимание на уязвимости природы, важности её защиты и демонстрации красоты Дальнего Востока.