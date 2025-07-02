Чуйченко: в России устранили угрозу вымирания амурского тигра

«Когда в 2013 году начинали это большое дело, численность популяции амурского тигра на территории РФ составляла около 430 особей. В настоящее время мы уже уверены в достижении числа 750 и можем сказать, что цель, которая была поставлена в стратегию по охране амурского тигра, она выполнена», — заявил министр.